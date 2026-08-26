Bhopal News : 8.90 अरब कमाकर दुबई भाग गया शातिर बिजनेसमेन समीर अग्रवाल

Sameer Aggarwal : कई गुना रिटर्न का झांसा देकर लाखों लोगों की गाढ़ी कमाई लूटने वाले सागा समूह के खिलाफ क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट ने शिकंजा कसा है। पुलिस मुख्यालय की सीआइडी विंग द्वारा तैयार रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि सागा समूह ने मध्यप्रदेश में 'लस्टिनेस जनहित मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी' (एलजेसीसी) नामक डमी फर्म बनाकर ठगी का जाल बिछाया था। ऊंचे रिटर्न के लालच में आकर प्रदेश के 2.10 लाख से ज्यादा नागरिकों ने करीब 8.90 अरब रुपए गंवा दिए। अरबों की कमाई कर समूह का कर्ताधर्ता समीर अग्रवाल दुबई भाग चुका है।