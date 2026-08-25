World Record: भोपाल की कविता रावत ने उगाई 12 फीट 8 इंच की तुलसी, बना विश्व रिकॉर्ड

20 अगस्त 2026 को 'हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट कंजर्वेशन' के तहत 'द ह्यूमन स्टोरी' श्रेणी में कविता रावत को दुनिया के सबसे ऊँचे लौंग तुलसी के पौधे के आधिकारिक प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने भी उन्हें id दी है, जिसके तहत उनके द्वारा सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए जा चुके हैं, जिसके अनुसार वर्ष 2028 के उनके संस्करण प्रकाशन में यह तुलसी occimum gratissum category में दर्ज की जाएगी।