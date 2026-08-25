एमपी के 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, गरज-चमक के साथ गिरेगी बिजली

मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ वज्रपात का खतरा भी बना हुआ है। मौसम विभाग के अपडेच के अनुसार, बारिश के बीच कुछ जिलों में गरज-चमक के बिजली गिरने की भी संभावना है। ऐसे में खुले स्थानों, खेतों, पेड़ों और जल स्रोतों के पास जाने से बचने की सलाह दी गई है। साथ ही, भारी बारिश के प्रभावित जिलों में घरों से निकलने से पहले मौस का ताजा अपडेट जरूर देख लें और बहुत ही आवश्यक होने पर यात्रा करें।