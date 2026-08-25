एमपी में राखी पर बिगड़ा रहेगा मौसम, IMD का 25 से 28 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट

MP Weather : मध्यप्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मंगलवार सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में पानी गिर रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ​कई कारणों से प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। प्रदेश में मानसून ट्रफ की सक्रियता से एक बार फिर जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम का यह मिजाज अब कुछ दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा। प्रदेश में राखी पर भी मौसम बिगड़ा रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानि IMD ने एमपी में 25 से 28 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग अवधि में भारी बारिश होगी।