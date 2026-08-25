25 अगस्त 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

एमपी में राखी पर बिगड़ा रहेगा मौसम, IMD का 25 से 28 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट

MP Weather Forecast : भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का प्रदेश में 25 से 28 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट , अलग अलग इलाकों में अलग अलग अवधि में गिरेगा पानी
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

deepak deewan

Aug 25, 2026

रक्षाबंधन के समय बरसात होगी

रक्षाबंधन के समय बरसात होगी- demo pic- फोटो सोर्स : AI@Grok

MP Weather : मध्यप्रदेश में मानसून फिर सक्रिय हो गया है। मंगलवार सुबह से ही प्रदेश के कई जिलों में पानी गिर रहा है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ​कई कारणों से प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। प्रदेश में मानसून ट्रफ की सक्रियता से एक बार फिर जोरदार बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। मौसम का यह मिजाज अब कुछ दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा। प्रदेश में राखी पर भी मौसम बिगड़ा रहेगा। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानि IMD ने एमपी में 25 से 28 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के अलग अलग इलाकों के लिए अलग अलग अवधि में भारी बारिश होगी।

राजधानी भोपाल में दो दिनों में भरपूर बारिश हुई। रविवार रात बारिश के बाद सोमवार सुबह हल्की धूप खिली पर बाद में मौसम बदल गया। शाम को शुरु हुई बरसात मंगलवार सुबह तक जारी रही।

अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का अलर्ट

इधर भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जिन राज्यों में अगले कुछ दिनों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है उनमें एमपी भी शामिल है। विभाग ने बाकायदा प्रेस रिलीज कर यह जानकारी दी। IMD के अनुसार गंगा के मैदानी इलाकों में पश्चिम बंगाल, झारखंड व उत्तरी ओडिशा के ऊपर बने कम दबाव वाले क्षेत्र के प्रभाव से मध्यप्रदेश सहित देश के कई राज्यों में भारी बारिश हो सकती है।

28 अगस्त को रक्षाबंधन, इस दिन भी एमपी में भारी बारिश

28 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार पड़ रहा है। इस दिन भी एमपी में भारी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार मध्यप्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में 25 से 26 अगस्त तक भारी बारिश का अनुमान है। इसी प्रकार प्रदेश के पूर्वी इलाकों में मानसून के कारण 25 से 29 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि विदर्भ से सटे एमपी के हिस्से में 25 से 28 अगस्त के दौरान भारी बारिश की संभावना है।

मानसून ट्रफ, चक्रवाती परिसंचरण व लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम

प्रदेशभर की तरह भोपाल में भी मानसून ट्रफ एक्टिव है। राजधानी में सोमवार को 1.18 इंच बारिश दर्ज की गई। मौसम विशेषज्ञ एचएस पांडे के अनुसार, मानसून ट्रफ, चक्रवाती परिसंचरण व लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम बना हुआ है। इससे भोपाल समेत प्रदेशभर में तेज बारिश की आशंका है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

25 Aug 2026 12:31 pm

Published on:

25 Aug 2026 12:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में राखी पर बिगड़ा रहेगा मौसम, IMD का 25 से 28 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के 5 जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, गरज-चमक के साथ गिरेगी बिजली

Heavy Rain Orange Alert
भोपाल

भोपाल में अब हर 10 मिनट में मिलेगी E-Bus, सुबह 6:30 से रात 9 बजे तक मिलेगी सेवा

Bhopal E-Bus
भोपाल

MP News : सर्दी-जुकाम तो है ही, निमोनिया-गैस्ट्रोएंटराइटिस से भी पीड़ित हो रहे बच्चे

Pneumonia And Gastroenteritis
भोपाल

Bhopal AIIMS में संतानहीन दंपतियों के लिए बड़ी सौगात, मामूली खर्च पर गूंजेगी किलकारी

Bhopal AIIMS
भोपाल

पूर्व सीएसपी की लोकेशन मिली पर पकड़ नहीं सकी पुलिस, गिरफ़्तारी से बचने ठिकाने बदल रही नेहा पच्चीसिया

neha pachisia
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.