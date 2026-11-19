दीपक दीवान, राजस्थान पत्रिका समूह (Patrika.com) की एमपी स्टेट टीम का हिस्सा हैं। पत्रकारिता में करीब ढाई दशक से सक्रिय हैं। पहले प्रिंट मीडिया और अब नए दौर की डिजिटल मीडिया में देश-दुनिया के पाठकों से लगातार रूबरू हैं। दैनिक जागरण, नवभारत जैसे प्रमुख अखबारों के साथ ही एएनआई के संवाददाता भी रह चुके हैं। दैनिक भास्कर में तत्कालीन होशंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, सिटी भास्कर, हरदा डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ के साथ ही होशंगाबाद के प्रभारी क्लस्टर हेड भी रहे। दीपक दीवान सन 2013 में पत्रिका परिवार से जुड़े। नरसिंहपुर जिला ब्यूरो चीफ की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद जबलपुर में डिजिटल डेस्क में सेवाएं दीं। हरदा, खंडवा एडिशन के साथ ही जयपुर मुख्यालय में भी पदस्थ रहे। राजनीति और प्रशासनिक खबरों के साथ ही धर्म-ज्योतिष से संबंधित खबरों में दीपक दीवान की विशेष रुचि है।