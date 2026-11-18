सुबह करीब 10 बजे शुरू हुए प्रदर्शन की सूचना मिलने पर एसडीएम मनीष जैन मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसानों और व्यापारियों से चर्चा कर विवाद सुलझाने का प्रयास किया। किसानों ने नीलामी में तय हुई बोली के अनुसार ही भुगतान किए जाने की मांग रखी। एसडीएम के हस्तक्षेप के बाद व्यापारियों ने नीलामी के अनुसार कीमत देने का आश्वासन दिया। इसके बाद किसानों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। इस बीच करीब एक घंटे तक सडक़ पर अफरा-तफरी मची रही। किसानों के शांत होने पर पुलिस ने सडक़ पर रखे पाइप हटवाकर आवागमन फिर से शुरू कराया।