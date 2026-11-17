Nitin Nabeen : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का मध्यप्रदेश का प्रस्तावित दौरा फिलहाल टल गया लगता है। वे भोपाल आनेवाले थे, सरकार और संगठन उनके दौरे की तैयारी में भी लगा था पर पता चला है कि वे अब यहां नहीं आएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जिस काम से भोपाल आनेवाले थे, वह काम अब दिल्ली में ही करेंगे। उन्होंने भाजपा शासित राज्यों के पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और सामाजिक कल्याण विभागों से जुड़े मंत्रियों को दिल्ली तलब किया है। इनमें मध्यप्रदेश के मंत्री भी शामिल हैं। मंत्रियों से पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली जाएगी।