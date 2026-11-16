166 देशों में गूंजेगा भोपाल का नाम, छह देशों की 150 महिला खिलाड़ी दिखाएंगी हॉकी का दम

सारंग मंत्री विश्वास सारंग ने कहा कि हॉकी का भोपाल से गहरा नाता है। भोपाल ने देश के प्रतिभाशाली हॉकी खिलाड़ी दिए हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पहचान बनाई है। हॉकी भोपाल की खेल संस्कृति का हिस्सा रही है। एशियन वूमेंस हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलना प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। सरकार का प्रयास है आयोजन को भोपाल का खेल उत्सव बनाया जाए। युवाओं में खेलों के प्रति खासा उत्साह है। जागरूकता अभियान के जरिए हॉकी के माध्यम से समाज के हर वर्ग को प्रतियोगिता से जोडऩे का प्रयास किया गया है।