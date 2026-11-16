भोपाल के 4 हजार घरों में मिला ‘डेंगू का लार्वा’, जानलेवा हो सकती लापरवाही, इन 7 लक्षणों को करें इग्नोर

Bhopal news: घर में रखा कूलर, गमलों की तश्तरी या पक्षियों के लिए रखा पानी का कटोरा… आपकी नजर में ये छोटी चीजें हैं, लेकिन डेंगू फैलाने वाले मच्छरों के लिए यही सुरक्षित ठिकाने बन रहे हैं। मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में डेंगू के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य विभाग के सर्वे ने घरों में पनप रहे खतरे का खुलासा किया है। एक सितंबर से 10 नवंबर के बीच 89,702 घरों की जांच में 4,208 घरों में डेंगू का लार्वा मिला। यानी हर 21वें घर में मच्छर पनपने का ठिकाना मिला। चौंकाने वाली बात यह है कि वीआईपी और पॉश कॉलोनियां भी इसकी चपेट में हैं। शहर में इस साल अब तक 206 लोग डेंगू से संक्रमित हो चुके हैं। घरों के साथ खाली प्लॉट भी मच्छरों के पनपने की बड़ी वजह बन रहे हैं। सर्वे में कूलर का पुराना पानी, गमलों की तश्तरियों और पक्षियों के पानी के बर्तनों में लार्वा मिला। साफ पानी में भी डेंगू का मच्छर पनपता है। इसलिए घरों में नियमित सफाई जरूरी है।