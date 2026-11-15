Indore News : 10 साल की सेवा पूरी करनेवाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात, 2016 के सर्कुलर का लाभ देगी सरकार

Indore News : इंदौर नगर निगम में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को विनियमित किया जाएगा। शनिवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एमआइसी में पारित प्रस्ताव जारी किया। शासन के परिपत्र का लाभ एक माह में देने के निर्देश भी दिए। महापौर ने बताया कि नगर निगम इंदौर में 10 वर्षों की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को शासन के परिपत्र में 7 अक्टूबर 2016 के प्रावधानों के अनुसार विनियमितीकरण का लाभ प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव जारी किया है। इससे उनका वेतन भी बढ़ेगा।