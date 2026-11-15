सोनिया गांधी ने किताब में बताया, किस नेता कि बात न मानना थी जीवन की सबसे बड़ी गलती

आत्मकथा में कहीं अर्जुन सिंह की राजनीतिक समझ और उनकी सलाह का जिक्र है तो कहीं माधवराव सिंधिया के सहयोग और दिग्विजय सिंह के संगठनात्मक कद को याद किया है। सबसे दिलचस्प उल्लेख अर्जुन सिंह को लेकर है। सोनिया ने लिखाख जटिल राजनीतिक मुद्दों को गहराई से समझने की क्षमता रखते थे। 1999 के है। घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उन्होंने स्वीकार किया है कि उस समय अर्जुन की सलाह नहीं मानना उनकी भूल थी। ये टिप्पणी उस दौर के कांग्रेस के राजनीतिक समीकरणों और अर्जुन के प्रभाव को भी रेखांकित करती है।