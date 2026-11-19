आस्था अवस्थी सीनियर कंटेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और साल 2017 से 'राजस्थान पत्रिका' से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने डिजिटल डेस्क पर रहते हुए विभिन्न विषयों से जुड़ी खबरों के लेखन, संपादन और प्रस्तुतीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डिजिटल मीडिया में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उन्हें पत्रिका के प्रतिष्ठित ‘पंडित झाबरमल शर्मा पुरस्कार’ से लगातार छह वर्षों 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 और 2025 में सम्मानित किया जा चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं के मुद्दों और यूटिलिटी से जुड़ी खबरों के लेखन में विशेष दक्षता रखती हैं। इसके साथ ही कई क्राइम से जुड़े कई गंभीर मुद्दों पर कंटेंट तैयार करने में भी उनकी विशेषज्ञता है। खबरों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए उपयोगी तरीके से प्रस्तुत करना उनकी प्रमुख विशेषता है। डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें करीब 10 वर्षों का अनुभव है। उन्होंने बदलते डिजिटल मीडिया ट्रेंड्स के साथ खुद को लगातार अपडेट रखते हुए कंटेंट की गुणवत्ता और पाठक जुड़ाव बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।