जयपुर में 3 बच्चों के पिता मौलाना पर 18 साल की छात्रा का ब्रेनवॉश कर निकाह करने का आरोप, कोर्ट में परिजनों ने पीटा

Jaipur Maulana Beaten Viral Video: राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में मदरसे की 18 वर्षीय छात्रा से निकाह करने के आरोपी मौलाना की अदालत के बाहर पिटाई कर दी गई। गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने मौलाना को घेरकर लात-घूंसों से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर उसे भीड़ से बचाया। पुलिस ने मौलाना वकार अहमद को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए।