10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

जयपुर

जयपुर में 3 बच्चों के पिता मौलाना पर 18 साल की छात्रा का ब्रेनवॉश कर निकाह करने का आरोप, कोर्ट में परिजनों ने पीटा

जयपुर के जयसिंहपुरा खोर में 18 वर्षीय मदरसा छात्रा से निकाह करने के आरोप में मौलाना वकार अहमद को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कोर्ट में पेशी के बाद बाहर निकलते ही परिजनों ने उसकी पिटाई कर दी।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Updated: 10 Nov 2026, 9:59 PM IST

jaipur court maulana beaten

मौलाना को घेरकर पीटते हुए लोग (वायरल वीडियो से ली गई तस्वीर)

Jaipur Maulana Beaten Viral Video: राजधानी जयपुर के जयसिंहपुरा खोर इलाके में मदरसे की 18 वर्षीय छात्रा से निकाह करने के आरोपी मौलाना की अदालत के बाहर पिटाई कर दी गई। गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने मौलाना को घेरकर लात-घूंसों से हमला कर दिया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने बीच-बचाव कर उसे भीड़ से बचाया। पुलिस ने मौलाना वकार अहमद को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए।

मौलाना पर आरोप है कि उसने मदरसे में पढ़ने आने वाली 18 वर्षीय छात्रा को अपने प्रभाव में लेकर उससे निकाह किया। परिजनों का कहना है कि मौलाना पहले से शादीशुदा है और तीन बच्चों का पिता है। निकाह की जानकारी मिलने के बाद परिजनों ने इसका विरोध किया और जयसिंहपुरा खोर थाने में शिकायत दर्ज कराई।

मदरसे में पढ़ने आती थी 18 वर्षीय छात्रा

जयसिंहपुरा खोर थानाधिकारी रघुवीर सिंह के मुताबिक, नाई की थड़ी स्थित मदरसे में आसपास के इलाकों की बच्चियां पढ़ने आती हैं। आरोप है कि मौलाना वकार अहमद ने मदरसे में पढ़ने आने वाली 18 वर्षीय छात्रा को अपने प्रभाव में लिया। परिजनों ने छात्रा को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह मौलाना से निकाह करने की जिद पर अड़ी रही।

राजस्थान विश्वविद्यालय का छात्र गिरफ्तार: दिवाली की रात थार से बाइक सवार को मारी टक्कर, वीडियो हुआ था वायरल

ये भी पढ़ें
jaipur thar driver arrested

आरोप है कि छात्रा ने परिजनों की सहमति के बिना मौलाना से निकाह कर लिया। निकाह की जानकारी मिलने पर परिजनों ने इसका विरोध किया और पुलिस से शिकायत की। वहीं, छात्रा ने खुद को बालिग बताते हुए अपनी मर्जी से निकाह करने की बात कही है।

थाने पहुंचे परिजन और स्थानीय लोग

मामले को लेकर शनिवार को परिजन और स्थानीय लोग जयसिंहपुरा खोर थाने पहुंचे। उन्होंने मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मौलाना को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मौलाना को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए।

कोर्ट से बाहर निकलते ही किया हमला

अदालत से बाहर निकलते समय गुस्साए परिजन और स्थानीय लोगों ने मौलाना को घेर लिया और लात-घूंसों से उसकी पिटाई शुरू कर दी। अचानक हुए हमले से मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर भीड़ को हटाया और मौलाना को लोगों के चंगुल से बाहर निकाला।

घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मौलाना पर छात्रा को अपने प्रभाव में लेकर निकाह करने के अलावा मदरसे में पढ़ने आने वाली अन्य बच्चियों को भी प्रभावित करने के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मामले से जुड़े आरोपों की जांच कर रही है।

दिवाली की खुशियों पर पटाखों का जख्म: जयपुर में 14 लोगों की आंखों की करनी पड़ी सर्जरी, 2 दिन में 150 से ज्यादा पहुंचे अस्पताल

ये भी पढ़ें
jaipur diwali firecracker injuries
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.