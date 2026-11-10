दिवाली की खुशियों पर पटाखों का जख्म: जयपुर में 14 लोगों की आंखों की करनी पड़ी सर्जरी, 2 दिन में 150 से ज्यादा पहुंचे अस्पताल

जयपुर में 14 लोगों की आंखों की करनी पड़ी सर्जरी (फोटो-एआई)
Jaipur Diwali Firecracker Injuries: दिवाली पर आतिशबाजी की खुशियां कई परिवारों के लिए परेशानी में बदल गईं। पटाखे फोड़ने के दौरान हुए हादसों में बड़ी संख्या में बच्चे और बड़े घायल होकर अस्पताल पहुंचे। सबसे ज्यादा चोट आंखों में लगी। हालात यह रहे कि गंभीर रूप से घायल 14 मरीजों की आंखों की सर्जरी करनी पड़ी। एसएमएस अस्पताल में दो दिन के दौरान पटाखों से घायल 171 मरीज पहुंचे। इनमें 94 मरीजों की आंखों में चोट लगी, जबकि 77 लोग जलने से घायल हुए। घायलों में बच्चों की भी बड़ी संख्या रही।
एसएमएस अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार, 8 नवंबर दोपहर 2 बजे से 9 नवंबर सुबह 8 बजे तक पटाखों से घायल 112 मरीज अस्पताल पहुंचे। इनमें 61 मरीज आंखों में चोट लगने और 51 मरीज जलने से घायल हुए थे। इस दौरान 13 मरीजों को भर्ती करना पड़ा। वहीं, 9 नवंबर सुबह 9 बजे से 10 नवंबर सुबह 8 बजे तक 59 घायल अस्पताल पहुंचे। इनमें 33 मरीजों की आंखों में चोट लगी थी, जबकि 26 लोग जलने से घायल हुए। इस अवधि में 7 मरीजों को भर्ती करना पड़ा। इस तरह दोनों दिनों में कुल 171 मरीज अस्पताल पहुंचे। इनमें 94 आंखों में चोट और 77 जलने के मामले थे। कुल 20 मरीजों को भर्ती करना पड़ा।
पटाखों से आंखों में लगी चोट के कई मामले गंभीर रहे। 14 मरीजों की आंखों की सर्जरी करनी पड़ी। डॉक्टरों के अनुसार, सर्जरी कराने वाले मरीजों में करीब 50 फीसदी बच्चे हैं। आतिशबाजी के दौरान बरती गई लापरवाही और सुरक्षा उपायों की अनदेखी हादसों की बड़ी वजह बनी।
एसएमएस अस्पताल के नेत्ररोग विभाग के एचओडी डॉ. नगेंद्र सिंह शेखावत के अनुसार, सर्जरी कराने वाले मरीजों में 50 फीसदी तक बच्चे शामिल हैं। सभी मरीजों की एक-एक आंख का ऑपरेशन किया गया है। फिलहाल, सभी मरीजों का विशेष ध्यान रखा जा रहा है।
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