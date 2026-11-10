दिवाली की खुशियों पर पटाखों का जख्म: जयपुर में 14 लोगों की आंखों की करनी पड़ी सर्जरी, 2 दिन में 150 से ज्यादा पहुंचे अस्पताल

एसएमएस अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार, 8 नवंबर दोपहर 2 बजे से 9 नवंबर सुबह 8 बजे तक पटाखों से घायल 112 मरीज अस्पताल पहुंचे। इनमें 61 मरीज आंखों में चोट लगने और 51 मरीज जलने से घायल हुए थे। इस दौरान 13 मरीजों को भर्ती करना पड़ा। वहीं, 9 नवंबर सुबह 9 बजे से 10 नवंबर सुबह 8 बजे तक 59 घायल अस्पताल पहुंचे। इनमें 33 मरीजों की आंखों में चोट लगी थी, जबकि 26 लोग जलने से घायल हुए। इस अवधि में 7 मरीजों को भर्ती करना पड़ा। इस तरह दोनों दिनों में कुल 171 मरीज अस्पताल पहुंचे। इनमें 94 आंखों में चोट और 77 जलने के मामले थे। कुल 20 मरीजों को भर्ती करना पड़ा।