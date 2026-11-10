सिर्फ 10 मीटर दूर था गैस गोदाम… जयपुर में शोरूम की आग से मकानों में आईं दरारें, रातभर दहशत में रहे लोग

जयपुर. झोटवाड़ा के प्रेम नगर स्थित अंबिका विहार में रविवार रात एक शोरूम में लगी आग से पूरी बस्ती की सांसें अटकी रहीं। शोरूम से 10 मीटर की दूरी पर गैस गोदाम होने के कारण आग के वहां तक पहुंचने का खतरा मंडराता रहा। बेसमेंट में रखे गद्दे, फर्निशिंग और फर्नीचर के सामान से लेकर तीन मंजिलों पर रखे कपड़ों और साडियों के स्टॉक तक आग फैलती चली गई। लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के मकानों तक इसकी तपिश पहुंची और एक मकान में दरारें तक आ गई। आग की भयावहता को देखते हुए दमकलकर्मियों को गैस गोदाम की तरफ लपटें बढ़ने से रोकने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। 15 दमकलों ने करीब 90 चक्कर लगाकर साढ़े छह घंटे तक आग बुझाने का प्रयास किया। सोमवार सुबह करीब छह बजे आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत रही कि आग गैस गोदाम तक नहीं पहुंची, वरना बड़ा हादसा हो सकता था।