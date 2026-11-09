जयपुर: खुद को यूट्यूबर बताकर करता था वसूली, 5 साल तक महिला को जेल भिजवाने की धमकी देकर ऐंठे पैसे; दिल्ली से गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार, परिवादिया ने 21 अगस्त को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह देशी शराब के ठेके से संबंधित कार्य कर अपने परिवार का भरण-पोषण करती है। कुछ समय पहले राहुल सक्सेना नाम के व्यक्ति ने खुद को यूट्यूबर बताकर उससे प्रतिमाह 2000 रुपए की मांग की। रुपए नहीं देने पर यूट्यूब चैनल पर खबर चलाने और उसे बर्बाद करने की धमकी दी। आरोपी की लगातार डराने-धमकाने की हरकतों से परेशान होकर पीड़िता और उसके परिजनों ने अलग-अलग तारीखों में फोन-पे के जरिए उसे 500 से 2000 रुपए तक की राशि ट्रांसफर की।