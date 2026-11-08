राजस्थान में 15 नवंबर के बाद बढ़ेगी सर्दी, अभी दिन में गर्मी का असर; बाड़मेर सबसे गर्म

Rajasthan Weather Update (Patrika Creative Photo)
Rajasthan Weather Update: राजस्थान में सर्दी का असर बढ़ने के लिए अभी कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। प्रदेश में फिलहाल दिन में तेज धूप के कारण गर्मी बनी हुई है, जबकि शेखावाटी और माउंट आबू जैसे इलाकों में रात के समय ठंडक महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक, 15 नवंबर के बाद मौसम का मिजाज बदल सकता है। उत्तरी हवाओं के मैदानी इलाकों में पहुंचने से खासकर पश्चिमी राजस्थान में तापमान गिरने और सर्दी बढ़ने की संभावना है।
बता दें कि इससे पहले राजस्थान में मौसम साफ रहने का अनुमान है। अगले एक सप्ताह तक आसमान साफ रहने और दिन के तापमान में मामूली बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है।
पिछले 24 घंटे के दौरान बाड़मेर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। यहां अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर में 36.6 डिग्री और जोधपुर में 35.7 डिग्री तापमान रहा। वहीं, चित्तौड़गढ़ में 35.4 और पाली में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
प्रदेश के कुछ शहरों में रात के तापमान में गिरावट से हल्की सर्दी का एहसास होने लगा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के 8 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार, माउंट आबू में न्यूनतम तापमान 12.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर में न्यूनतम तापमान 15.8 डिग्री रहा। वहीं, उदयपुर में 15.4 और भीलवाड़ा में 15 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ।
रविवार, 8 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। जयपुर में शाम 5 बजे तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां रविवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। माउंट आबू में अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम 16 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, जबकि शाम और रात के समय हल्की ठंडक रहने लगी है।
मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने और आसमान साफ रहने की संभावना है। दिन में धूप के कारण तापमान सामान्य से ऊपर बना रह सकता है। हालांकि, 15 नवंबर के बाद उत्तरी हवाओं का प्रभाव बढ़ने से पश्चिमी राजस्थान में तापमान में गिरावट आ सकती है। इसके बाद प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी सर्दी का असर धीरे-धीरे बढ़ने की संभावना है।
|शहर
|अधिकतम तापमान (°C)
|न्यूनतम तापमान (°C)
|अजमेर
|33.6
|16.0
|भीलवाड़ा
|34.0
|15.0
|वनस्थली (टोंक)
|34.8
|16.1
|जयपुर
|33.0
|18.4
|पिलानी
|33.0
|16.2
|सीकर
|32.0
|12.5
|कोटा
|34.4
|19.0
|चित्तौड़गढ़
|35.4
|16.4
|उदयपुर
|33.8
|15.2
|बाड़मेर
|37.6
|21.5
|जैसलमेर
|36.6
|21.2
|जोधपुर
|35.7
|18.4
|बीकानेर
|33.3
|21.0
|चूरू
|33.7
|16.4
|गंगानगर
|32.3
|18.4
|नागौर
|34.4
|14.5
|सिरोही
|32.3
|12.9
|फतेहपुर
|31.9
|13.0
|करौली
|32.6
|16.7
|प्रतापगढ़
|32.7
|17.2
|झुंझुनूं
|31.7
|16.6
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