राजस्थान में 15 नवंबर के बाद बढ़ेगी सर्दी, अभी दिन में गर्मी का असर; बाड़मेर सबसे गर्म

रविवार, 8 नवंबर को भी प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। जयपुर में शाम 5 बजे तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। यहां रविवार को अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री रहने का पूर्वानुमान है। माउंट आबू में अधिकतम तापमान 22 और न्यूनतम 16 डिग्री रहने की संभावना है। जयपुर में पिछले कुछ दिनों से मौसम साफ बना हुआ है। दिन में तेज धूप के कारण गर्मी महसूस हो रही है, जबकि शाम और रात के समय हल्की ठंडक रहने लगी है।