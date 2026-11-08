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बीकानेर

राजस्थान के बीकानेर में दर्दनाक हादसा: पति-पत्नी समेत 3 लोगों की मौत, एक युवक गंभीर घायल

बीकानेर में घड़सीसर रेलवे अंडरब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में तीन पुरुष और एक महिला शामिल है।
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बीकानेर

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Arvind Rao

Updated: 8 Nov 2026, 4:37 PM IST

bikaner train accident

घटनास्थल पर मौजूद लोग (फोटो सोशल मीडिया)

Rajasthan Bikaner Train Accident: दिवाली के पर्व पर बीकानेर जिले में रविवार दोपहर दर्दनाक रेल हादसा हो गया। जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में घड़सीसर रेलवे अंडरब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से पति-पत्नी सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे घड़सीसर रेलवे ट्रैक पर हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और रेलवे ट्रैक के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई।

पुलिस से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। दोनों झगड़ते हुए रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए। इस दौरान उन्हें बचाने के लिए दो युवक भी रेलवे ट्रैक पर चले गए। इसी बीच अचानक ट्रेन आ गई और चारों उसकी चपेट में आ गए। ट्रेन की टक्कर इतनी तेज थी कि पति और दोनों युवक उछलकर दूर जा गिरे। हादसे में महिला सहित तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया।

महिला के शव के हुए टुकड़े, पोटली में बांधकर ले गए अस्पताल

दर्दनाक हादसे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ट्रेन की चपेट में आने से महिला के शव के टुकड़े-टुकड़े हो गए। रेलवे ट्रैक पर बिखरे शव के अवशेषों को एकत्रित कर पोटली में बांधा गया और अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं, ट्रेन की टक्कर से उछलकर दूर गिरे अन्य लोगों को भी मौके पर मौजूद लोगों ने देखा। हादसे के बाद ट्रेन काफी देर तक घटनास्थल पर खड़ी रही।

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बिहार के युवक की हुई पहचान

घटना की सूचना मिलते ही जीआरपी और जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना पुलिस की टीमें मौके पर पहुंचीं। पुलिस ने घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया और घटनास्थल का जायजा लिया। थानाधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मृतकों में एक की पहचान संजीत मोची निवासी दरभंगा (बिहार) के रूप में हुई है। वहीं, मृतक पुरुष और महिला की पहचान अभी नहीं हो सकी है। घायल युवक की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

वार्ड पार्षद भी पहुंचे मौके पर

हादसे की जानकारी मिलने पर वार्ड नंबर 30 के पार्षद अब्दुल सत्तार भी घटनास्थल पर पहुंचे। हादसे के बाद रेलवे ट्रैक के आसपास बड़ी संख्या में स्थानीय लोग एकत्रित हो गए। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल, मृतकों की पहचान और हादसे की परिस्थितियों को लेकर जांच की जा रही है। दिवाली के दिन हुए इस दर्दनाक हादसे से इलाके में शोक का माहौल है।

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