राजस्थान के बीकानेर में दर्दनाक हादसा: पति-पत्नी समेत 3 लोगों की मौत, एक युवक गंभीर घायल

Rajasthan Bikaner Train Accident: दिवाली के पर्व पर बीकानेर जिले में रविवार दोपहर दर्दनाक रेल हादसा हो गया। जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में घड़सीसर रेलवे अंडरब्रिज के पास ट्रेन की चपेट में आने से पति-पत्नी सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए पीबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा रविवार दोपहर करीब 1:30 बजे घड़सीसर रेलवे ट्रैक पर हुआ। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और रेलवे ट्रैक के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई।