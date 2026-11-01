बीकानेर: नशे और हथियार तस्करी के नेटवर्क पर बड़ा प्रहार, 3 साल में 40 करोड़ की संपत्ति फ्रीज, 6 हजार से ज्यादा आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने वर्ष 2024 में 1402 मामले दर्ज कर 1871 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से 23680 किलो डोडा पोस्त, 200 किलो अफीम, 11.253 किलो हेरोइन, 308 किलो गांजा और 1.173 किलो एमडी बरामद की। वर्ष 2025 में 1545 मामलों में 2185 आरोपी पकड़े गए। इस दौरान 20145 किलो डोडा पोस्त, 207 किलो अफीम, 20 किलो हेरोइन, 390 किलो गांजा और 15.398 किलो एमडी जब्त की गई। वर्ष 2026 में 31 अक्टूबर तक 1581 मामलों में 2078 गिरफ्तारियां हुईं। इस दौरान 9619 किलो डोडा पोस्त, 166 किलो अफीम, 124 किलो हेरोइन, 238 किलो गांजा और 2.525 किलो एमडी बरामद हुई।