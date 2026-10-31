नहरी पानी की सप्लाई सुचारू करने के लिए अधिकारियों ने मांगा एक महीने का समय

नोखा शहर में नहरी पेयजल आपूर्ति शुरू करवाने की मांग को लेकर शुक्रवार को उपखंड अधिकारी कार्यालय में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक हुई। इसमें नहरी पेयजल परियोजना से जुड़े अधिकारियों ने नोखा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति शुरू करने के लिए एक महीने का समय मांगा। अधिकारियों ने परियोजना से संबंधित शेष कार्यों को पूरा कर पानी की सप्लाई व्यवस्थित करने का आश्वासन दिया। बैठक में उपखंड अधिकारी प्रिया बजाज, नगरपालिका उपाध्यक्ष नारायण झंवर, आरयूआईडीपी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता भगवानाराम बिश्नोई, सहायक अभियंता मनीष बिश्नोई, प्रोजेक्ट मैनेजर बाबूलाल सुथार एवं पूनम बीकासर उपस्थित रहे। बैठक में नोखा शहर की नहरी पेयजल योजना की वर्तमान स्थिति और शेष कार्यों को लेकर चर्चा की गई।