सड़कों पर कचरा-गंदगी, छह माह से धूल फांक रही करोड़ो की रोड स्वीपर मशीनें

शहर में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। न घरों से पूरा कचरा संग्रहण हो रहा है और ना ही सड़कों से। जगह-जगह कचरे की ढेरियां लगी हुई है। शहर के मुख्य और चौड़े मार्गों पर रोज झाडू भी नहीं लग रहा है। हर तरफ कचरा, गंदगी और धूल जमी हुई है। सड़कों की सफाई के लिए खरीदी हुई करोड़ो रुपए की रोड स्वीपर मशीने निगम भण्डार गृह में धूल फांक रही है। निगम इन रोड स्वीपर मशीनों का संचालन भी नहीं कर पा रहा है। ये मशीने खड़ी-खड़ी खराब हो रही है, जबकि निगम महज ड्राईवरों की व्यवस्था कर न केवल इन मशीनों का संचालन कर सकता है बल्कि सड़कों की सफाई भी करवा सकता है। नगर निगम के पास कुल छह रोड स्वीपर मशीनें है। इनमें से चार नगर निगम की है। दो मशीने डीएलबी से आई हुई है। निगम कनिष्ठ अभियंता गोपालराम के अनुसार डीएलबी से प्राप्त रोड स्वीपर मशीनों का संचालन फर्म के माध्यम से हो रहा है। चार निगम की रोड स्वीपर मशीनों के संचालन के लिए टेंडर हुआ था, लेकिन निरस्त हो गया, इसलिए इनका संचालन नहीं हो रहा है।मई माह में टेंडर समाप्त हो गया था। नए टेंडर की प्रक्रिया चल रही है।