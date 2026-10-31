31 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

बीकानेर

राजस्थान की भारत-PAK सरहद पर नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदी जारी, रात 7 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही बैन, जानिए बड़ी वजह

Rajasthan Border Alert: भारत-पाक सीमा से सटे बीकानेर के 12 गांवों में रात 7 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही पर रोक। जिला कलक्टर निशांत जैन ने धारा 163 के तहत जारी किए कड़े पाबंदी के आदेश।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

बीकानेर

image

Nakul Devarshi

Updated: 31 Oct 2026, 10:44 AM IST

bikaner border strict restriction 12 villages bsf curfew pakistani sim ban

India-PAK Border - File PIC

भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे बीकानेर जिले के सीमावर्ती इलाकों में देश की संप्रभुता और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक पुख्ता करने के लिए प्रशासन ने बड़े प्रतिबंधात्मक कदम उठाए हैं। सीमा पार से होने वाली संभावित घुसपैठ, अवैध तस्करी, संदिग्ध संचार और जासूसी जैसी अवांछनीय गतिविधियों की आशंका को देखते हुए बीकानेर के जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर निशांत जैन ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023' (BNSS) की धारा 163 के तहत सख्त निषेधाज्ञा जारी की है। इन प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवधि को आगामी 2 महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है।

प्रशासनिक आदेशों के अनुसार, भारत-पाक सीमा से सटे 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले संवेदनशील इलाकों में रात 7 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी व्यक्ति के बिना वैध अनुमति के आवागमन, घूमने या अन्य गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक रहेगी। आपातकालीन परिस्थिति या किसी अति-आवश्यक कार्य के लिए ग्रामीणों को नजदीकी सीमा सुरक्षा बल (BSF) की चौकी या पुलिस से लिखित अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

खाजूवाला और बज्जू तहसील के इन 12 गांवों में लागू रहेंगी पाबंदियां

Rajasthan Panchayat Election Results: करोड़ों फॉलोअर्स वाले यूट्यूबर पवन साहू की पत्नी सरपंच चुनाव हारीं, मिले सिर्फ 277 वोट

ये भी पढ़ें
pawan sahu wife komal loses phuliakhurd sarpanch election bhilwara

जिला प्रशासन द्वारा जारी आदेश बीकानेर जिले की खाजूवाला और बज्जू तहसील के अंतर्गत आने वाले 12 प्रमुख सीमावर्ती गांवों में सख्ती से लागू किए जाएंगे। इन चिन्हित गांवों में शामिल हैं:

बल्लर

गुलामअलीवाला

सियासर चौगान

बेरियाँवाली

करमवाला

गज्जेवाला

रणजीतपुरा

सांचू

अन्नेवाला

कबरेवाला

भूरासर

मगनवाला

इन गांवों की सीमाओं के भीतर रात के समय बिना पूर्व अनुमति पाए जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

पाकिस्तानी सिम पर पूर्ण प्रतिबंध और 0092 कोड वाली कॉल्स की कड़ी निगरानी

सीमा पार लगे पाकिस्तानी टेलीकॉम ऑपरेटरों के मोबाइल टावरों का नेटवर्क भारतीय क्षेत्र में 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक आने की संभावना रहती है। इस खतरे से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की 'पाकिस्तानी लोकल सिम' (Pakistani SIM) के उपयोग को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।

इसके साथ ही, खाजूवाला, बज्जू और छत्तरगढ़ क्षेत्र में पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय टेलीफोन कंट्री कोड +92 (0092) से आने वाली सभी कॉल्स का विस्तृत रिकॉर्ड रखने का जिम्मा 'भारत संचार निगम लिमिटेड' (BSNL) को सौंपा गया है। सुरक्षा एजेंसियों और जांच अधिकारियों को आवश्यकता पड़ने पर इन कॉल्स का ब्योरा और ट्रैकिंग डेटा तुरंत उपलब्ध कराया जाएगा।

नया सिम कार्ड लेने से पहले सख्त फिजिकल वेरिफिकेशन और बाहरी श्रमिकों की जांच

संदिग्ध गतिविधियों को रोकने के लिए मोबाइल विक्रेताओं और आम नागरिकों के लिए भी नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं:

सिम वितरण पर नियम: मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियों और अधिकृत दुकानदारों को नया सिम कार्ड जारी करने से पहले ग्राहक के मूल पहचान पत्र (जैसे राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बिजली-पानी का बिल) का मूल प्रतियों से कड़ा सत्यापन करना होगा। संदिग्ध आवेदक या जाली दस्तावेज मिलने पर तुरंत नजदीकी थानाधिकारी को सूचित करना होगा।

बाहरी श्रमिकों का पुलिस वेरिफिकेशन: सीमावर्ती कृषि भूमि, जिप्सम खनन और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में काम करने वाले बाहरी राज्यों के मजदूरों के मूल निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र और पुलिस चरित्र सत्यापन की प्रतियां नजदीकी बीएसएफ पोस्ट और थाने में जमा करानी होंगी। कार्यस्थल पर श्रमिकों को हर समय पहचान पत्र साथ रखना होगा।

व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन पर नजर: सोशल मीडिया के जरिए सामरिक और रणनीतिक महत्व की सूचनाओं के लीक होने से रोकने के लिए ग्रुप एडमिनों को सख्त हिदायत दी गई है कि वे किसी भी अज्ञात व्यक्ति को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में न जोड़ें। किसी भी प्रकार की संदिग्ध सूचना शेयर होने पर ग्रुप एडमिन की सीधी जवाबदेही तय की जाएगी।

राजस्थान के हज़ारों किसानों के बैंक खातों में आई ‘पीएम सम्मान निधि’, दिवाली से पहले किश्त के दो-दो हज़ार रुपए हुए क्रेडिट

ये भी पढ़ें
Rajasthan farmers 24th PM-KISAN instalment released by PM narendra modi

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

31 Oct 2026, 10:44 AM IST

Published on:

Hindi News / Rajasthan / Bikaner / राजस्थान की भारत-PAK सरहद पर नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदी जारी, रात 7 से सुबह 6 बजे तक आवाजाही बैन, जानिए बड़ी वजह

बड़ी खबरें

View All

बीकानेर

राजस्थान न्यूज़

Rajasthan : शिक्षक सम्मेलन की नई तारीखों पर असमंजस, नवंबर में 12 दिन का मध्यावधि अवकाश, जानें संघ की क्या है मांग?

rajasthan teachers conference new dates confusion this is demand of union
बीकानेर

Rajasthan: करवाचौथ के दिन उजड़ गया सुहाग, मासूम बेटी के सिर से उठा पिता का साया

Karwa chauth emotional story
बीकानेर

ऑस्ट्रेलिया में ऊंटनी के दूध से बनाई देसी चाय, 18 साल पुरानी बीकानेर की यादें हुईं ताजा

Joseph Freeman
राष्ट्रीय

बाजारों में फेस्टिव सीजन की रौनक, लुभा रहे ऑफर

शोरूम में खरीदारी करती महिलाऐं। 
बीकानेर

पार्षदों की पाठशाला : अधिकारों का करें उपयोग, शहर के विकास में निभाएं अहम भूमिका

अंबेडकर भवन में बोर्ड पर हस्ताक्षर कर अपनी प्राथमिकताएं व संकल्प दर्ज करते हुए महापौर अनिल कल्ला। 
बीकानेर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.