ऑस्ट्रेलिया में ऊंटनी के दूध से बनाई देसी चाय, 18 साल पुरानी बीकानेर की यादें हुईं ताजा

राजस्थान की चाय और ऊंटनी के दूध का स्वाद एक ऑस्ट्रेलियाई शख्स को 18 साल बाद फिर बीकानेर की यादों में ले गया। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले जोसेफ फ्रीमैन ने अपने घर पर ऊंटनी के दूध से देसी चाय बनाई और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया। उन्होंने बताया कि करीब 18 साल पहले बीकानेर में उन्होंने पहली बार ऊंटनी के दूध की चाय पी थी। अब ऑस्ट्रेलिया में अपने घर के पास एक दुकान पर ऊंटनी का दूध देखकर उन्हें काफी हैरानी हुई। इंस्टाग्राम पर @joespeakshindi नाम से वीडियो बनाने वाले जोसेफ ने एक वीडियो शेयर कर राजस्थान से जुड़े अपने इस अनूठे अनुभव को साझा किया है।