अपने बड़े नेताओं के क्षेत्र में हार रही बीजेपी, नागपुर से पटना और वाराणसी तक लगे झटके; जानें क्या है संदेश

BJP MLC Election Results: देश के चार राज्यों की 28 एमएलसी सीटों पर हुए चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन को 16 सीटों पर जीत मिली है। भले ही एमएलसी चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया हो, लेकिन कई ऐसी सीटों पर हार मिली है। जिन पर पार्टी के बड़े नेता प्रतिनिधित्व करते है। इसमें वाराणसी, पटना और नागपुर है। दरअसल, वाराणसी से पीएम नरेंद्र मोदी सांसद है, जबकि पटना के बांकीपुर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आते है। तो वहीं नागपुर में आरएसएस का प्रभाव है।