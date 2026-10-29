सलमान खान पर हमला, बाबा सिद्दीकी की हत्या; फिर भी अनमोल बिश्नोई से पूछताछ क्यों नहीं कर पा रही मुंबई पुलिस

अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से निर्वासित किए जाने के बाद 19 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने गिरफ्तार किया था। इसके कुछ सप्ताह बाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 303 के तहत उसकी जेल से बाहर आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ। इस प्रावधान के तहत सरकार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को उस जेल से बाहर ले जाने पर प्रतिबंध लगा सकती है, जहां वे बंद हैं। इसके पीछे अपराध की गंभीरता, किसी दूसरी जगह ले जाने पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगड़ने की आशंका और जनहित जैसे कारण हो सकते हैं। आदेश लागू रहने तक अदालत भी आरोपी को जेल से बाहर पेश करने का निर्देश नहीं दे सकती। जांच एजेंसी अदालत की अनुमति से जेल परिसर में ही उससे पूछताछ कर सकती है।

जांच एजेंसियों का कहना है कि ऐसी व्यवस्था में पूछताछ सीमित हो जाती है। एक या दो अधिकारियों को कुछ घंटों के लिए ही सवाल करने की अनुमति मिल सकती है और अन्य आरोपियों को आमने-सामने लाना संभव नहीं होता। दिल्ली की एक अदालत भी इसी आदेश का हवाला देते हुए अनमोल के लिए पेशी वारंट जारी करने से इनकार कर चुकी है।