जिस ब्लॉक में बंद हैं 2008 सीरियल ब्लास्ट के आतंकी, वहीं शिफ्ट किया गया लॉरेंस बिश्नोई

तिहाड़ और पंजाब की जेलों में रहते वक्त लॉरेंस बिश्नोई पर फोन से रंगदारी मांगने, ऑडियो-वीडियो मैसेज भेजने और इंटरव्यू देने के गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन साबरमती जेल प्रशासन का दावा है कि पिछले दो सालों में उसकी तरफ से एक भी डायरेक्ट कॉल या संपर्क नहीं हुआ है। अब वह जेल में साधु जैसी जीवनशैली बिता रहा है। सूत्रों के मुताबिक, वह सुबह उठकर ध्यान लगाता है, नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है, व्रत रखता है और केवल शाकाहारी खाना खाता है। बाहरी दुनिया से उसका संपर्क सिर्फ कोर्ट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वकील से बातचीत तक ही सीमित है।