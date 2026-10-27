कहां और कब टकराएगा चक्रवात ‘अरनब’? आईएमडी ने बताया लैंडफॉल का पूरा समय और स्थान

चक्रवाती तूफान के संभावित प्रभाव को देखते हुए ओडिशा के गंजाम जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 27 से 29 अक्टूबर तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित कर दिया है। हालांकि, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (AWWs) और सहायिकाओं (AWHs) को अपने-अपने क्षेत्रों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही, यह सुनिश्चित किया गया है कि केंद्रों के बंद रहने के समय में भी लाभार्थियों के घरों तक सूखा राशन और टेक-होम राशन पहुंचाया जाए, ताकि बच्चों और महिलाओं को पोषण संबंधी सहायता में कोई रुकावट न आए। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने भी वाहनों की सुरक्षित आवाजाही के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं।