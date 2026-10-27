IMD Alert: चक्रवाती तूफान अर्नब का खतरा, 10 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

IMD Weather Alert: बंगाल की खाड़ी में सक्रिय चक्रवाती तूफान अर्नब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तूफान के 28 अक्टूबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की संभावना है। इस दौरान हवा की रफ्तार 140 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। तूफान के संभावित खतरे को देखते हुए तटीय राज्यों में प्रशासन ने बचाव और राहत अभियान तेज कर दिए हैं। करीब छह लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ओडिशा में स्कूल-कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। संभावित प्रभावित क्षेत्रों से मछुआरों और स्थानीय लोगों को हटाया जा रहा है। संवेदनशील इलाकों में बड़ी संख्या में आपदा प्रबंधन दलों को तैनात किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।