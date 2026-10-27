बिजली संकट की आहट? जलविद्युत उत्पादन घटा, 95 ताप बिजलीघरों में कोयले की कमी

Central Electricity Authority: कमजोर मानसून का असर अब बिजली उत्पादन पर भी दिखने लगा है। जलाशयों में पानी घटने से सितंबर में जलविद्युत उत्पादन पिछले साल के मुकाबले करीब 20 फीसदी गिर गया। इसकी भरपाई के लिए कोयला आधारित बिजली उत्पादन 13.3 फीसदी बढ़ाना पड़ा। सर्दियों में बिजली की मांग के बीच जलविद्युत की घटती उपलब्धता से ताप बिजलीघरों पर दबाव बढ़ने की आशंका है। सितंबर में बिजली की मांग और आपूर्ति के बीच अंतर बढ़कर 560 मिलियन किलोवाट-घंटे हो गया, जो अगस्त 2023 के बाद सबसे अधिक है।