Guwahati Firing News: गुवाहाटी के होटल में अंधाधुंध फायरिंग, 5 लोगों की मौत, कई घायल



मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गोलीबारी गुवाहाटी के बोरा सर्विस इलाके में होटल बिलास इन के पास हुई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एंबुलेंस मौके पर पहुंचीं। शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, मृतकों की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और कुछ की हालत गंभीर बताई गई है। पुलिस कमिश्नर पार्थ सारथी महंत ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपियों को जल्द पकड़ने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल गोलीबारी के पीछे की वजह और हमलावरों की पहचान को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है।