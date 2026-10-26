‘जदयू गलत कर रही है’- अनंत सिंह पर कार्रवाई को लेकर जन सुराज उम्मीदवार अनुज सिंह का तीखा बयान

जेडीयू के भीतर चल रही सियासी खींचतान पर डॉ. संजीव कुमार ने बड़ा बयान दिया है। संजीव कुमार पहले जेडीयू के विधयक रह चुके हैं। अब वह राजद में हैं। उन्हें पार्टी ने बिहार शिक्षक एमएलसी चुनाव में कैंडिडेट बनाया है। संजीव कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अनंत सिंह को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नहीं छोड़ना चाहिए था, यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा कि अनंत सिंह को जेडीयू से भी काफी पहले इस्तीफा दे देना चाहिए था।