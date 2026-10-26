नीतीश सरकार को समर्थन देना पड़ा भारी, तेजस्वी यादव ने तीन विधायकों का नाम लेकर साधा निशाना

Tejashwi Yadav: बिहार में इस समय राजनीतिक बयानबाजी का माहौल गर्मा गया है। दो प्रमुख घटनाओं को लेकर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधा है। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिए बिवादित बयान और मोकामा विधायक अनंत सिंह को जेडीयू से निकालने पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अनंत सिंह के अलावा तीन विधायकों का जिक्र करते हुए कहा कि राजद ने इनके लिए जो भविष्यवाणी की थी वह अब सच होती दिख रही है।