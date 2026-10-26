‘कुमारस्वामी खुद अपनी छवि खराब कर रहे’, प्रियंक खरगे का तंज; RSS की फंडिंग पर भी उठाए सवाल

खरगे ने कहा कि स्टिंग ऑपरेशन के लिए खुद कुमारस्वामी ने लोगों को भेजा था। उन्होंने कहा कि कुमारस्वामी के तीन करीबी सहयोगी, जिन्हें उन्होंने अपना दायां और बायां हाथ बताया, नोटिस मिलने के बाद से फरार हैं। वे लोग ही उनकी साख खराब करने के लिए काफी। खरगे ने सवाल उठाया कि वे इतने दिनों से फरार क्यों हैं। उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि मुझे व्यक्तिगत रूप से निशाना वे बच निकलेंगे। उन्होंने कहा कि मामले की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो रही है।