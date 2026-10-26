एकनाथ शिंदे की दो बड़ी घोषणाएं, किसानों की बेटियों की शादी कराएगी शिवसेना, कुंभ मेले में 13 अखाड़ों को परोसेगी भोजन

इस दौरान उन्होंने संतों से कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर उनकी अपेक्षाएं जानीं और जरूरी काम जल्द पूरा कराने का भरोसा दिया। उनकी घोषणाओं का संतों ने तालियां बजाकर स्वागत किया। महाराष्ट्र में सूखे के बीच कुंभ मेले के आयोजन को लेकर उठ रहे सवालों पर शिंदे ने कहा कि कुंभ मेला कई साल में एक बार आता है। कुछ लोग इस मुद्दे पर अपनी राय रख रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार किसानों के साथ खड़ी है। किसानों की तैयारियों में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। शिंदे ने कहा कि सूखे के कारण किसान परेशान हैं। जिन परिवारों में बेटियों की शादी तय है, उन्हें भी चिंता सता रही है कि ऐसे हालात में शादी की व्यवस्था कैसे होगी। उन्होंने संतों से किसानों को आशीर्वाद देने की अपील की और कहा कि शिवसेना किसानों की बेटियों की शादी की जिम्मेदारी उठाएगी। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कुंभ मेले में आने वाले सभी 13 अखाड़ों के संतों के भोजन की व्यवस्था शिवसेना करेगी।