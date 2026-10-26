Tiger Attack: पति से कुछ दूरी पर काम कर रही थी पत्नी, अचानक बाघ ने किया हमला, खून से लथपथ शव देखकर निकली चीख

Maharashtra Tiger Attack: महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले के सिंदेवाही वन क्षेत्र में 24 घंटे के भीतर बाघ के हमले में एक महिला और एक किसान की मौत हो गई। दोनों घटनाएं करीब 5 किलोमीटर के दायरे में हुई हैं। वन विभाग को आशंका है कि दोनों हमलों में एक ही बाघ शामिल हो सकता है। लगातार हुई घटनाओं से आसपास के गांवों में डर का माहौल है। मृतकों की पहचान नानाजी नारायण कामडी (55) और प्रेमिला महाडोले (40) के रूप में हुई है। प्रेमिला भेंडारा गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में काम करती थीं। वह अपने पति के साथ खेत में तिल और धान की कटाई करने गई थीं।