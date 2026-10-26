INDIA गठबंधन की रैली को जवाब देने के लिए भाजपा की तैयारी, जानें क्या है खास प्लान

गौरतलब है कि 'इंडिया' ब्लॉक ने मतदाता सूचियों के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (SIR) में कथित अनियमितताओं को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ 1 नवंबर को रामलीला मैदान में 'वोट बचाओ, देश बचाओ' महारैली का आह्वान किया है। विपक्षी नेता 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। वहीं, दिल्ली पुलिस ने प्रस्तावित रैली के लिए 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सुरक्षा और यातायात समन्वय संबंधी व्यवस्थाओं को मंजूरी देते हुए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जारी किया है।