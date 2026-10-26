पंजाब में क्राइम को लेकर AAP पर बीजेपी ने साधा निशाना, गौरव भाटिया बोले- ‘भगवंत मान ने राज्य को बना दिया गुंडों का अड्डा’

बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि पंजाब में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह चरमरा गई है और राज्य के लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भगवंत मान सरकार जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम रही है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में अराजकता और अपराध की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं।