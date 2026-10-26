‘अनंत सिंह को राजद नहीं छोड़ना चाहिए था’, JDU से RJD में आए MLC उम्मीदवार ने कहा- नीतीश जी सबका ध्यान रखते थे

संजीव ने यह भी दावा किया कि अब पार्टी पूरी तरह से टूटने वाली है। वहीं, राजद नेता ने यह भी खुलकर कहा कि नीतीश जी पार्टी में सक्रिय थे, तो सबका ध्यान रखते थे, सबसे बातचीत करते थे, अब कोई भी उस पार्टी में नेता नहीं है, जो किसी से बात करे।