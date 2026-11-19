मुकुल कुमार ने जागरण कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन, कानपुर इंस्टिट्यूट से पत्रकारिता की शिक्षा प्राप्त की है। पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें नौ साल का समृद्ध अनुभव प्राप्त है। ये पत्रिका डॉट कॉम में फिलहाल राजनीति, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर लेख लिखने में विशेष रुचि रखते हैं और इन विषयों पर गहन शोध के साथ सटीक तथा रोचक सामग्री तैयार करने में कुशल हैं। पत्रिका से जुड़ने से पूर्व वे जागरण डॉट कॉम में बिहार डेस्क पर कार्यरत थे, जहाँ उन्होंने समाचार लेखन, संपादन और डिजिटल मीडिया की बारीकियों को गहराई से समझा। वर्तमान में वे पत्रिका में सीनियर सब एडिटर के पद पर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। इस भूमिका में वे समाचारों के चयन, संपादन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। मुकुल कुमार की लेखन शैली सरल, प्रभावशाली और पाठकों को जोड़ने वाली है। उनके अनुभव और विषय विशेषज्ञता ने उन्हें मीडिया जगत में एक विश्वसनीय और सक्रिय पत्रकार के रूप में स्थापित किया है। वे निरंतर नए दृष्टिकोण के साथ लेखन करते हुए पत्रकारिता के उच्च मानकों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं।