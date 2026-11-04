चेन्नई में सुप्रीम कोर्ट की बेंच बनाने की मांग, CM विजय ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, दक्षिण भारत के राज्यों को होगा फायदा

विजय ने अपनी चिट्ठी में यह भी बताया है कि पिछले 40 साल से तमिलनाडु यह मांग कर रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के साथ नए सिरे से बातचीत करे और चेन्नई में बेंच स्थापित करने के प्रस्ताव पर दोबारा विचार कराया जाए।