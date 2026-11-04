अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा ऐलान, 75 प्रतिशत अग्निवीरों को दो साल की अतिरिक्त सेवा का मौका

Agniveer Yojana: केंद्र सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों को नियमित सैन्य सेवा में शामिल होने के लिए पहले से अधिक अवसर मिलेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सरकार ने अग्निवीरों के लिए दो साल की अतिरिक्त सेवा का रास्ता तैयार किया है। इसके बाद इच्छुक अग्निवीरों को भारतीय सशस्त्र बलों में शामिल होने का अवसर मिलेगा।