Banni Buffalo: कच्छ के पशु मेले में 15.11 लाख रुपए में बिकी बन्नी नस्ल की भैंस ‘मिसरी’, तोड़ा अब तक रिकॉर्ड

गुजरात पर्यटन और बन्नी पशु उच्छेरक मालधारी संगठन की ओर से 31 अक्टूबर और 1 नवंबर को होडका गांव में पशु मेले का आयोजन किया गया था। मेले में कच्छ जिले की भुज तहसील के लुना नाना गांव के पशुपालक धुला जत की भैंस ‘मिसरी’ आकर्षण का केंद्र रही। बोली के दौरान इसकी कीमत लगातार बढ़ती गई और आखिर में 15 लाख 11 हजार रुपए पर पहुंच गई। अहमदाबाद जिले की दसक्राई तहसील के कुजाड गांव के पशुपालक लालभाई देसाई ने इसे खरीद लिया।