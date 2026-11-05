AAP को बीजेपी की ‘बी टीम’ बताने पर बढ़ा विवाद, संजय सिंह के बाद अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस को घेरा

Sanjay Singh Statement: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आम आदमी पार्टी (AAP) को बीजेपी की 'बी टीम' बताने वाले बयान पर सियासी घमासान शुरू हो गया है। AAP के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने खरगे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के नेताओं और विधायकों के राजनीतिक रुख पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि जिन दलों के विधायक खुद बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, उन्हें आम आदमी पार्टी पर सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर पहुंचे संजय सिंह ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस के विधायक पाला बदलकर बीजेपी में शामिल होते रहे हैं। उनके मुताबिक, ऐसे घटनाक्रमों से बीजेपी को सरकार बनाने में मदद मिलती है। संजय सिंह ने खरगे के बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। सोशल मीडिया साइट 'X' पर अरविंद केजरीवाल ने भी संजय सिंह की वीडियो को शेयर किया और इसे आप का कांग्रेस को जवाब बताया।