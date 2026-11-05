गोकुल के सियासी संग्राम में उद्धव ठाकरे की एंट्री, सतेज पाटिल को दिया साथ का भरोसा, 9 नवंबर को निकलेगा संघर्ष मोर्चा

दूसरी ओर शासन की ओर से नियुक्त होने वाले संचालकों के मुद्दे पर महायुति में भी मतभेद सामने आए हैं। शिवसेना के शिंदे गुट ने कथित तौर पर इस फैसले पर नाराजगी जताई है। उसकी राय है कि चुनाव में जनता ने जिन्हें चुना है, उनके जनादेश का सम्मान होना चाहिए। चार नए सदस्यों को मतदान का अधिकार देने के मुद्दे पर शिंदे गुट भाजपा और राष्ट्रवादी कांग्रेस की राय से सहमत नहीं बताया जा रहा है। पत्रकार वार्ता में सतेज पाटिल ने मंत्री हसन मुश्रीफ और चंद्रकांत पाटिल पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि गोकुल की सत्ता अपने हाथ में लेने की योजना इन्हीं नेताओं ने बनाई है। मुश्रीफ के आरोपों का जवाब देते हुए पाटिल ने कहा कि दोस्ती की बात करने वाले ही गद्दारी कर रहे हैं। अब इस विवाद पर 9 नवंबर के मोर्चे और 10 नवंबर को होने वाली अध्यक्ष पद की चुनाव प्रक्रिया पर सबकी नजर रहेगी।