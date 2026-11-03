Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की महायुति में बढ़ा तनाव, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

सरनाईक ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन मीरा-भाईंदर में स्थानीय स्तर पर जो घटनाएं हो रही हैं, वे पार्टी की छवि के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में भी कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपने बचाव में कहा कि वे 20 साल तक मीरा-भाईंदर का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन उनके खिलाफ कभी पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं हुई।