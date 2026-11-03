3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की महायुति में बढ़ा तनाव, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

Mahayuti Alliance: महाराष्ट्र में महायुति के सहयोगी दल भाजपा और शिवसेना के बीच मीरा-भाईंदर को लेकर विवाद बढ़ गया है। मंत्री प्रताप सरनाईक ने भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता पर भ्रष्टाचार और जमीन कब्जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Rakesh Mishra

Updated: 3 Nov 2026, 7:04 PM IST

Pratap Sarnaik

शिवसेना के नेता और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक। फाइल फोटो- पत्रिका

Pratap Sarnaik: महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की महायुति सरकार के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। मीरा-भाईंदर में दोनों दलों के बीच चल रही खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। शिवसेना के नेता और परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भाजपा विधायक नरेंद्र मेहता पर भ्रष्टाचार, आदिवासियों की जमीन पर कब्जे और बढ़ते अपराधों को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि एक तरफ भाजपा और शिवसेना लोकतंत्र बचाने की रैली निकाल रही हैं, वहीं मीरा-भाईंदर में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है।

'मेहता के खिलाफ कई गंभीर आरोप'

सरनाईक ने सोलापुर दौरे के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मीरा-भाईंदर में सेवेन-इलेवन नाम की कंपनी के मालिक नरेंद्र मेहता के खिलाफ कई गंभीर आरोप हैं। उन्होंने कंपनी के मालिक को लुटेरा बताते हुए कहा कि आदिवासियों की जमीन पर कब्जा करने, स्थानीय लोगों की जमीन जबरन लेने और उनके मकान तोड़ने जैसी घटनाएं हो रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पत्रकारों और आम नागरिकों के साथ मारपीट की घटनाएं भी सामने आ रही हैं।

अजित पवार गुट में सब कुछ ठीक नहीं! सुनेत्रा और पार्थ से सहमत नहीं वरिष्ठ नेता, गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात

ये भी पढ़ें
amit shah

पार्षदों पर गंभीर मामलों का आरोप

मंत्री सरनाईक ने दावा किया कि सेवेन-इलेवन कंपनी से जुड़े नरेंद्र मेहता के करीबी कई पार्षदों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें दुष्कर्म और पॉक्सो जैसे मामले भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि निर्वाचित भाजपा विधायक के खिलाफ भी 21 मामले दर्ज हैं। इनमें जमीन पर कब्जे और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। सरनाईक ने भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से इस मामले में ध्यान देने की मांग की।

भाजपा नेतृत्व से कार्रवाई की मांग

सरनाईक ने कहा कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विचारों पर चलने वाली पार्टी है, लेकिन मीरा-भाईंदर में स्थानीय स्तर पर जो घटनाएं हो रही हैं, वे पार्टी की छवि के विपरीत हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की मौजूदगी में भी कथित तौर पर आपराधिक गतिविधियां बढ़ रही हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को इस पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। उन्होंने अपने बचाव में कहा कि वे 20 साल तक मीरा-भाईंदर का प्रतिनिधित्व करते रहे, लेकिन उनके खिलाफ कभी पुलिस में शिकायत तक दर्ज नहीं हुई।

भाजपा नेताओं को चुनौती

उन्होंने भाजपा नेताओं को चुनौती देते हुए कहा कि यदि उन्होंने किसी की एक इंच जमीन पर भी कब्जा किया है तो उसका सबूत पेश किया जाए। सरनाईक ने यह भी दावा किया कि महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री ने विधानसभा में सेवेन-इलेवन कंपनी के मालिक नरेंद्र मेहता पर आदिवासियों की जमीन हड़पने के आरोपों का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि उनके आरोप निराधार नहीं हैं और भाजपा नेतृत्व को इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए।

राहुल गांधी को CM देवेंद्र फडणवीस की खुली चुनौती, जब दादी संविधान नहीं बदल पाईं तो आप क्या कर लेंगे?

ये भी पढ़ें
devendra fadnavis rahul gandhi

खबर शेयर करें:

Updated on:

3 Nov 2026, 7:04 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की महायुति में बढ़ा तनाव, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

अनिल अंबानी ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, 510 करोड़ की संपत्ति अटैच; दो चार्टर्ड विमान और विंडमिल भी जब्त

Anil Ambani
राष्ट्रीय

‘मोहन भागवत को जज बना दीजिए’, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सामने फिर रखी खुली बहस की शर्त

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

CM विजय का तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा तोहफा, रिलीज के पहले सप्ताह में हर दिन 6 शो चलाने की मंजूरी

Tamil Nadu CM Vijay
राष्ट्रीय

‘अलगाववादी झंडा और अराजकतावादी संविधान दिखाते हैं’, राहुल गांधी पर क्यों भड़के किरेन रिजिजू?

rahul gandhi
राष्ट्रीय

Maharashtra Murder: भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, पत्नी ने एकनाथ शिंदे गुट के नेता पर साजिश रचने का आरोप लगाया

Maharashtra Murder
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.