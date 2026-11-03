‘मोहन भागवत को जज बना दीजिए’, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सामने फिर रखी खुली बहस की शर्त



राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, "24 घंटे हो गए मोदी जी। मैंने आपको चैलेंज दिया है। आप कहते हो कि विपक्ष देशद्रोही है। किसी भी स्टेज पर आप जगह चुनिए, डिबेट कीजिए मेरे साथ।" उन्होंने आगे कहा कि बहस में यह सवाल उठना चाहिए कि देशद्रोही कौन है और विदेशी ताकतों से किसका संबंध है। राहुल ने प्रस्ताव दिया कि दोनों नेता आमने-सामने बैठें, मीडिया और देश के युवा मौजूद रहें और प्रधानमंत्री अपनी पसंद के व्यक्ति को निर्णायक बना सकते हैं।