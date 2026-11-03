अनिल अंबानी ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, 510 करोड़ की संपत्ति अटैच; दो चार्टर्ड विमान और विंडमिल भी जब्त

रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने जिन संपत्तियों को अटैच किया है, उनमें दो चार्टर्ड विमान भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में महाराष्ट्र में मौजूद छह जमीन के टुकड़ों और एक ऑफिस परिसर को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया है। इन सभी संपत्तियों की कीमत 247.12 करोड़ रुपये बताई गई है।