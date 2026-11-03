3 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अनिल अंबानी ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, 510 करोड़ की संपत्ति अटैच; दो चार्टर्ड विमान और विंडमिल भी जब्त

ED ने अनिल अंबानी ग्रुप की 510.17 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कीं। कार्रवाई में दो चार्टर्ड विमान, महाराष्ट्र में जमीन, ऑफिस परिसर और तमिलनाडु की दो विंडमिल शामिल हैं।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Updated: 3 Nov 2026, 7:00 PM IST

Anil Ambani

अनिल अंबानी। (फाइल फोटो- ANI)

अनिल अंबानी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बैंक धोखाधड़ी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में रिलायंस अनिल अंबानी ग्रुप की 510.17 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर ली हैं। इन संपत्तियों में दो चार्टर्ड विमान, कई जमीन, ऑफिस परिसर, बैंक में जमा रकम, फिक्स्ड डिपॉजिट और निवेश शामिल हैं।

ईडी की यह कार्रवाई रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड (आरकॉम) और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (आरएचएफएल) तथा रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड (आरसीएफएल) से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामलों में की गई है। एजेंसी के मुताबिक, दोनों मामलों में अलग-अलग संपत्तियों को अटैच किया गया है।

एक मामले में 263.05 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच

ईडी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, कुल 510.17 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़े मामले का है।

इस मामले में 263.05 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की गई हैं। वहीं, रिलायंस कम्युनिकेशन के बैंक धोखाधड़ी मामले में 247.12 करोड़ रुपये की संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है। इस तरह दोनों मामलों को मिलाकर ईडी ने अनिल अंबानी ग्रुप की 510.17 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की है।

रिलायंस कम्युनिकेशन मामले में दो चार्टर्ड विमान भी शामिल

रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड से जुड़े बैंक धोखाधड़ी मामले में ईडी ने जिन संपत्तियों को अटैच किया है, उनमें दो चार्टर्ड विमान भी शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, इस मामले में महाराष्ट्र में मौजूद छह जमीन के टुकड़ों और एक ऑफिस परिसर को भी कार्रवाई के दायरे में लिया गया है। इन सभी संपत्तियों की कीमत 247.12 करोड़ रुपये बताई गई है।

तमिलनाडु में दो विंडमिल और बैंक जमा रकम पर कार्रवाई

रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस से जुड़े मामले में ईडी ने 263.05 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच की हैं। अधिकारियों के मुताबिक, इस कार्रवाई में तमिलनाडु में मौजूद दो विंडमिल यानी पवन चक्कियां भी शामिल हैं।

इनके अलावा बैंक खातों में जमा रकम, फिक्स्ड डिपॉजिट और निवेश को भी अटैच किया गया है। एजेंसी ने इस मामले में कंपनियों से जुड़ी रकम की वसूली और लेनदेन से संबंधित रिसीवेबल्स यानी मिलने वाली रकम पर भी कार्रवाई की है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

3 Nov 2026, 7:00 PM IST

Published on:

Hindi News / National News / अनिल अंबानी ग्रुप पर ED का बड़ा एक्शन, 510 करोड़ की संपत्ति अटैच; दो चार्टर्ड विमान और विंडमिल भी जब्त

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की महायुति में बढ़ा तनाव, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने भाजपा विधायक पर लगाए गंभीर आरोप

Pratap Sarnaik
राष्ट्रीय

‘मोहन भागवत को जज बना दीजिए’, राहुल गांधी ने पीएम मोदी के सामने फिर रखी खुली बहस की शर्त

Rahul Gandhi
राष्ट्रीय

CM विजय का तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा तोहफा, रिलीज के पहले सप्ताह में हर दिन 6 शो चलाने की मंजूरी

Tamil Nadu CM Vijay
राष्ट्रीय

‘अलगाववादी झंडा और अराजकतावादी संविधान दिखाते हैं’, राहुल गांधी पर क्यों भड़के किरेन रिजिजू?

rahul gandhi
राष्ट्रीय

Maharashtra Murder: भाजपा नेता की गोली मारकर हत्या, पत्नी ने एकनाथ शिंदे गुट के नेता पर साजिश रचने का आरोप लगाया

Maharashtra Murder
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.