CM विजय का तमिल फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा तोहफा, रिलीज के पहले सप्ताह में हर दिन 6 शो चलाने की मंजूरी

सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, तमिल फिल्म एक्टिव प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन, तमिल फिल्म प्रोड्यूसर्स काउंसिल तथा तमिलनाडु थिएटर एवं मल्टीप्लेक्स ओनर्स एसोसिएशन ने सरकार से अतिरिक्त शो की अनुमति देने का अनुरोध किया था। संगठनों का तर्क था कि बड़ी फिल्मों की शुरुआती सप्ताह में दर्शकों की मांग को देखते हुए अधिक शो आवश्यक हैं।