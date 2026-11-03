‘झूठ और सच का फैसला संसद में होगा’: अमित शाह ने विपक्ष को दी बहस की खुली चुनौती

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 'राज्योत्सव 2026' को संबोधित करते हुए कहा, "मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी। एक समय जब इस क्षेत्र का विकास पूरी तरह रुक गया था, तब अटल जी ने इस राज्य का निर्माण किया और मोदी जी ने इसे बदलने का काम किया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता, विशेषकर आदिवासी समुदाय को बधाई देता हूं कि आज यह राज्य नक्सल-मुक्त हो गया है और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। मैं CAPF और छत्तीसगढ़ पुलिस की भी सराहना करता हूं। आज का दिन गर्व, उपलब्धि और संकल्प का दिन है। हमें अटल जी की विरासत पर गर्व है, और हमारा संकल्प है कि मोदी जी और विष्णु देव जी के नेतृत्व में हम एक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे।"