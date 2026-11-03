‘झूठ और सच का फैसला संसद में होगा’: अमित शाह ने विपक्ष को दी बहस की खुली चुनौती

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह(फोटो-ANI)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में विपक्ष विशेषकर राहुल गांधी और 'इंडिया' गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार संसद चलाने और हर मुद्दे पर बहस करने के लिए पूरी तरह तैयार है। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के समापन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा नक्सलवाद का समर्थन किया है।
अमित शाह ने विपक्ष को चुनौती दी कि वे ईवीएम (EVM), एसआईआर (SIR) और चुनाव आयोग से जुड़े अपने आरोपों को संसद में लेकर आएं। उन्होंने कहा कि सरकार इस पर चर्चा के लिए विशेष सत्र बुलाने को भी तैयार है। संसद सत्र के दौरान विपक्ष सिर्फ हल्ला कर माहौल खराब करने का प्रयास करता है वहीं बहस की बजाय वॉकआउट जैसे हथकंडे अपनाने से भी पीछे नहीं रहता।
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर संसद न चलने देने, झूठ और अराजकता फैलाने तथा संसद के मुद्दों को सड़कों पर ले जाने का आरोप लगाया।
अमित शाह ने दिल्ली के रामलीला मैदान में हुए 'इंडिया' ब्लॉक के विरोध प्रदर्शन और सांकेतिक 'पब्लिक इम्पीचमेंट' (मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध) की आलोचना की। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री बनने की चाह रखने वाले लोग 'मॉक पार्लियामेंट' (प्रतीकात्मक संसद) तक ही सीमित रह सकते हैं।
अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार संसद में हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, जिसमें मतदाता सूची का पुनरीक्षण (SIR) भी शामिल है; उन्होंने राहुल गांधी को बहस की चुनौती दी। रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने 'जनतन सरकार' (माओवादियों की 'जनता की सरकार' वाली अवधारणा) और असंवैधानिक सरकारों का समर्थन किया है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में 'राज्योत्सव 2026' को संबोधित करते हुए कहा, "मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करना चाहता हूं, जिन्होंने वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना की थी। एक समय जब इस क्षेत्र का विकास पूरी तरह रुक गया था, तब अटल जी ने इस राज्य का निर्माण किया और मोदी जी ने इसे बदलने का काम किया। मैं छत्तीसगढ़ की जनता, विशेषकर आदिवासी समुदाय को बधाई देता हूं कि आज यह राज्य नक्सल-मुक्त हो गया है और विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है। मैं CAPF और छत्तीसगढ़ पुलिस की भी सराहना करता हूं। आज का दिन गर्व, उपलब्धि और संकल्प का दिन है। हमें अटल जी की विरासत पर गर्व है, और हमारा संकल्प है कि मोदी जी और विष्णु देव जी के नेतृत्व में हम एक विकसित छत्तीसगढ़ का निर्माण करेंगे।"
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