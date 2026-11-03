Gujarat Crime: डीएसपी सरिता गायकवाड़ को कारोबारी ने लगाया चूना, रेत कारोबार में निवेश के नाम पर 67 लाख की धोखाधड़ी

इसके बाद वह फोन पर भी उपलब्ध नहीं हुआ। सरिता के अनुसार आरोपी ने कुल निवेश में से केवल 1.80 लाख रुपए लौटाए हैं। शेष 67 लाख 30 हजार 56 रुपए अब तक बकाया हैं। काफी समय तक रकम वापस मिलने की उम्मीद में इंतजार करने के बाद सरिता ने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 316(5) और 318(4) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार, आरोपी फिलहाल फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। मामले में निवेश से जुड़े बैंक खातों और लेन-देन की भी जांच की जा रही है।